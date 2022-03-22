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Спрос на льготную ипотеку растет: ВТБ выдал 30 млрд рублей по госпрограммам за три недели марта

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Доля госпрограмм в ипотечных сделках растет на фоне рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам. Как сообщили в пресс-службе ВТБ, за три недели банк выдал более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на общую сумму более 30 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период февраля.

Наибольший объем — почти 20 млрд рублей — пришелся на «семейную ипотеку», по ипотеке с господдержкой выдано 10 млрд рублей, еще 1 млрд рублей — это «Дальневосточная ипотека».

Как отметили в ВТБ, ставки по этим программам остались неизменными после пересмотра ключевой ставки, и в будущем условия по льготной ипотеке также будут выгоднее базовых предложений на рынке, а значит, доля выдачи по программам господдержки продолжит расти.

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