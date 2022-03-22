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Житель Набережных Челнов получил десять суток за наколки со свастикой на пальцах

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Суд города Набережные Челны (Республика Татарстан) назначил местному жителю десять суток ареста за публичную демонстрацию на улице татуировок со свастикой.

Как сообщает 22 марта пресс-служба городского суда, гражданин «публично демонстрировал неопределенному кругу лиц нацистскую символику и нацистскую атрибутику в виде татуировок, выполненных у него на пальцах левой руки».

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), уточнили в пресс-службе.

Свою вину в административном правонарушении житель Набережных Челнов признал.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские власти частично сняли запрет на демонстрацию нацистской символики. Ее разрешено использовать в некоторых случаях — в информационных, учебных и просветительских целях.

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Комментарии (7)

266848500
Отрубить пальцы и всего делов! Чего в самом деле человека 10 дней мариновать в изоляторе?
VVM1962
видно когда набивали перепутали c Z .
Ironiya
Че ему теперь, пальцы отрежут?
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