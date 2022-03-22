Житель Набережных Челнов получил десять суток за наколки со свастикой на пальцах

Суд города Набережные Челны (Республика Татарстан) назначил местному жителю десять суток ареста за публичную демонстрацию на улице татуировок со свастикой.



Как сообщает 22 марта пресс-служба городского суда, гражданин «публично демонстрировал неопределенному кругу лиц нацистскую символику и нацистскую атрибутику в виде татуировок, выполненных у него на пальцах левой руки».



Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), уточнили в пресс-службе.

