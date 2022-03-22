Общественный транспорт объезжает Троицкий собор из-за прорыва

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 14:50 23 марта 2022 года», — рассказали «Фонтанке» в компании.



Сообщается, что в зоне дефекта оказались несколько автомобилей, по информации «Теплосети», видимых повреждений нет.



Тем временем ГЭТ сообщает, что из-за вытекания теплоносителя осуществлен отвод трамвайного и троллейбусного движения.

