Общественный транспорт объезжает Троицкий собор из-за прорыва

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 14:50 23 марта 2022 года», — рассказали «Фонтанке» в компании.
Сообщается, что в зоне дефекта оказались несколько автомобилей, по информации «Теплосети», видимых повреждений нет.
Тем временем ГЭТ сообщает, что из-за вытекания теплоносителя осуществлен отвод трамвайного и троллейбусного движения.
Трамваи следуют:
№ 16: от к/с «Площадь Стачек» до остановки «Площадь Тургенева» и от к/ст «Карбюраторный завод» до остановки «Улица Марата».
Троллейбусы следуют:
№№ 3,8: до остановки «Советский переулок».
Трасса автобусного маршрута № 10 также изменена.