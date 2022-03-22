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Общественный транспорт объезжает Троицкий собор из-за прорыва

Горячая вода вырвалась из-под земли недалеко от дома 1–3 по Троицкому проспекту в Петербурге. Об этом 22 марта сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург». Информацию подтверждает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

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«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 14:50 23 марта 2022 года», — рассказали «Фонтанке» в компании.

Сообщается, что в зоне дефекта оказались несколько автомобилей, по информации «Теплосети», видимых повреждений нет.

Тем временем ГЭТ сообщает, что из-за вытекания теплоносителя осуществлен отвод трамвайного и троллейбусного движения.

Трамваи следуют:

№ 16: от к/с «Площадь Стачек» до остановки «Площадь Тургенева» и от к/ст «Карбюраторный завод» до остановки «Улица Марата».

Троллейбусы следуют:

№№ 3,8: до остановки «Советский переулок».

Трасса автобусного маршрута № 10 также изменена.

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Комментарии (1)

allyouneedislove
прорыв за прорывов =)

инновации, модернизация, диверсификация, блокчейн и прорыв =)
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