Синяя Audi перевернулась на бок на Петергофском шоссе и перегородила дорогу

В Красносельском районе Петербурга машина перевернулась на бок, перегородив одну из полос проезжей части. Фотографией с места происшествия в группе «ДТП и ЧП» поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».
На снимке, опубликованном в сообществе 22 марта, запечатлена синяя Audi. По словам автора записи, кадр сделан у дома 45 на Петергофском шоссе.
Что конкретно стало причиной ДТП — неизвестно, о пострадавших также не сообщается.
Судя по данным карт «Яндекса», на участке вблизи места аварии образовался несерьезный затор.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.