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Синяя Audi перевернулась на бок на Петергофском шоссе и перегородила дорогу

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В Красносельском районе Петербурга машина перевернулась на бок, перегородив одну из полос проезжей части. Фотографией с места происшествия в группе «ДТП и ЧП» поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».

На снимке, опубликованном в сообществе 22 марта, запечатлена синяя Audi. По словам автора записи, кадр сделан у дома 45 на Петергофском шоссе.

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Что конкретно стало причиной ДТП — неизвестно, о пострадавших также не сообщается.

Судя по данным карт «Яндекса», на участке вблизи места аварии образовался несерьезный затор.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (2)

Alex000
Шинозамещение?
rico
Хоть бы по-людски заголовки писали. Одно дело, когда на самом Петергофском шоссе перевертыш, а другое - когда в боковом проезде!
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