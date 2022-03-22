Синяя Audi перевернулась на бок на Петергофском шоссе и перегородила дорогу

В Красносельском районе Петербурга машина перевернулась на бок, перегородив одну из полос проезжей части. Фотографией с места происшествия в группе «ДТП и ЧП» поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».



На снимке, опубликованном в сообществе 22 марта, запечатлена синяя Audi. По словам автора записи, кадр сделан у дома 45 на Петергофском шоссе.