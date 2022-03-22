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«Винни-Пух» застрял в арке доходного дома на Невском проспекте

Грузовой фургон не смог протиснуться в арку в историческом центре Петербурга. При этом часть декоративных элементов арки и так уже затянута фасадной сеткой.

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Фото: читатель «Фонтанки»
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Автомобильного «Винни-Пуха» днем 22 марта заметил на Невском проспекте читатель «Фонтанки». Грузовая «ГАЗель», выезжая из двора дома 130, застряла кузовом в арке. Причем фургон уже успел частично выехать на проезжую часть Невского, загородив в итоге почти половину полосы.

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Отметим, что доходный дом на Невском, 130, был построен в 1874–1875 годах по проекту академика архитектуры К.К. Циглер фон Шафгаузена. Судя по фасадной сетке, частично закрывающей лепнину, чувствует он себя сейчас не очень хорошо и без неаккуратных водителей.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

274480869
Думаю , все четыре надо подспустить
266848500
Сдуть задние колеса - и выезжать потихонечку, чтобы резину не порвать и диски не убить.
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