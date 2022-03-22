«Винни-Пух» застрял в арке доходного дома на Невском проспекте

Автомобильного «Винни-Пуха» днем 22 марта заметил на Невском проспекте читатель «Фонтанки». Грузовая «ГАЗель», выезжая из двора дома 130, застряла кузовом в арке. Причем фургон уже успел частично выехать на проезжую часть Невского, загородив в итоге почти половину полосы.
Отметим, что доходный дом на Невском, 130, был построен в 1874–1875 годах по проекту академика архитектуры К.К. Циглер фон Шафгаузена. Судя по фасадной сетке, частично закрывающей лепнину, чувствует он себя сейчас не очень хорошо и без неаккуратных водителей.