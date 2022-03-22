Медведев призвал тщательно проверять украинских беженцев и других иностранцев, чтобы не пустить в Россию радикалов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста числа радикальных элементов, приезжающих в страну и призвал обеспечить тщательную проверку всех пересекающих границу.
«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», — приводит РИА Новости высказывание Медведева 22 марта в ходе совещания, посвященного тенденциям развития криминогенной обстановки.
Зампред Совбеза отметил, что для недопущения роста преступности в непростых условиях необходима максимальная координация работы правоохранительных органов, министерств и ведомств.