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Медведев призвал тщательно проверять украинских беженцев и других иностранцев, чтобы не пустить в Россию радикалов

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста числа радикальных элементов, приезжающих в страну и призвал обеспечить тщательную проверку всех пересекающих границу.

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», — приводит РИА Новости высказывание Медведева 22 марта в ходе совещания, посвященного тенденциям развития криминогенной обстановки.

Зампред Совбеза отметил, что для недопущения роста преступности в непростых условиях необходима максимальная координация работы правоохранительных органов, министерств и ведомств.

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Комментарии (5)

265869937
Да кто ж в этот родник свободы и вольнодумия, по собственному желанию поедет? Разве что граждане Эритреи, Гаити и Сомали, но они внешне не похожи на радикалов
killbeachtrash
Приспуская очки и наливая воду в рюмку...Поручик вы не когда не были радикалом ?...Корнет я многим был, но ради этого точно нет !..Рюмка пустая с водой.
266374188
анатолич похоже ваще пропился в хлам
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