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Мужчина пострадал при кухонном пожаре на Октябрьской набережной

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Мужчина госпитализирован после пожара, который разгорелся в квартире в Невском районе города 22 марта. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании на Октябрьской набережной, 86/1, поступил на пульт дежурного через полчаса после полудня. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг в кухне трёхкомнатной квартиры.

Огонь распространился на три из восьми квадратных метров площади. Его потушили силами двух расчётов, к часу дня все работы на Октябрьской были закончены.

Без пострадавших не обошлось: скорая увезла в больницу 58-летнего мужчину.

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