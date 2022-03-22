Oriflame остановит часть онлайн-продаж и инвестиции в маркетинг в России

Косметический бренд Oriflame приостановит часть своей деятельности в России. Причиной в компании называют операционные и юридические сложности.



«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания «Орифлэйм» в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России», — говорится в сообщении компании от 22 марта.

Среди этих мер — приостановка инвестиций в маркетинг, тренинги и мероприятия в РФ. Кроме того, незарегистрированные покупатели не смогут совершать покупки онлайн через «Персональный Бьюти Магазин». При этом партнеры бренда смогут продолжать деятельность с учетом объявленных ранее изменений.