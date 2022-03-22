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Смольный выделит дополнительные 1,08 млрд руб. на индексацию региональных выплат пенсионерам

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Власти Петербурга прорабатывают увеличение индексации региональных доплат пенсионерам. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Смольного по итогам заседания городского правительства.

«С 1 января текущего года меры социальной поддержки в Санкт-Петербурге проиндексированы на 4 %, но с учетом ситуации в настоящее время прорабатывается вопрос доведения уровня индексации до 8,4 %, установленных для федеральных социальных выплат с 1 февраля», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в ходе заседания правительства глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова признала, что региональные доплаты пенсионерам отстают от федеральных нормативов. «Мы индексировали на 4 %, однако понимаем, что на сегодняшний день необходимо выйти на федеральный уровень и проиндексировать меры социальной поддержки не ниже 8,6 %», — сказала она.

По ее словам, согласно предварительной оценке комитета по финансам, предварительная сумма финансирования составит 1,08 млрд рублей. Это будет способствовать повышению качества жизни пенсионеров.

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Комментарии (2)

sakorol
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07A
Спасибо, так много я никогда не получал. В 2024 приду первым на выборы!
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