Смольный выделит дополнительные 1,08 млрд руб. на индексацию региональных выплат пенсионерам

Власти Петербурга прорабатывают увеличение индексации региональных доплат пенсионерам. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Смольного по итогам заседания городского правительства.
«С 1 января текущего года меры социальной поддержки в Санкт-Петербурге проиндексированы на
Ранее в ходе заседания правительства глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова признала, что региональные доплаты пенсионерам отстают от федеральных нормативов. «Мы индексировали на
По ее словам, согласно предварительной оценке комитета по финансам, предварительная сумма финансирования составит 1,08 млрд рублей. Это будет способствовать повышению качества жизни пенсионеров.