Смольный выделит дополнительные 1,08 млрд руб. на индексацию региональных выплат пенсионерам

Власти Петербурга прорабатывают увеличение индексации региональных доплат пенсионерам. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Смольного по итогам заседания городского правительства.



«С 1 января текущего года меры социальной поддержки в Санкт-Петербурге проиндексированы на 4 % , но с учетом ситуации в настоящее время прорабатывается вопрос доведения уровня индексации до 8,4 % , установленных для федеральных социальных выплат с 1 февраля», — говорится в пресс-релизе.

