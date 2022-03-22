Предпринимателям пообещали скидки на штрафы

Минюст РФ подготовил законопроект, снижающий административную нагрузку для бизнеса. За впервые совершенное правонарушение рекомендуется заменять штраф на предупреждение, а сам размер выплаты может быть сокращен, сообщает 22 марта ТАСС со ссылкой на документ.



Министерство предлагает назначать предпринимателям минимальный размер штрафа, если они предотвратят вредные последствия или добровольно возместят ущерб. Также предлагается предоставить бизнесу возможность оплаты половины штрафа, если он будет погашен в течение 20 дней с вынесения постановления.

