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Предпринимателям пообещали скидки на штрафы

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Минюст РФ подготовил законопроект, снижающий административную нагрузку для бизнеса. За впервые совершенное правонарушение рекомендуется заменять штраф на предупреждение, а сам размер выплаты может быть сокращен, сообщает 22 марта ТАСС со ссылкой на документ.

Министерство предлагает назначать предпринимателям минимальный размер штрафа, если они предотвратят вредные последствия или добровольно возместят ущерб. Также предлагается предоставить бизнесу возможность оплаты половины штрафа, если он будет погашен в течение 20 дней с вынесения постановления.

С одного до шести месяцев могут увеличить срок отсрочки оплаты штрафа и административного ареста. Уполномоченным по защите прав предпринимателей обещают возможность участия в суде в качестве защитника. Эту меру планируют ввести для усиления защиты прав бизнеса.

Законопроект разработан в рамках одобренного 15 марта в правительстве РФ плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления и в настоящее время проходит согласование с профильными министерствами.

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Комментарии (5)

VKuser388962011
Благодетели...
perrkele_sattana
а что, еще остались предприниматели? Может, чтобы пополнить бюджет, вернуться к штрафам за намордники и перчатки?
allyouneedislove
идиотизм в чистом виде =)
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