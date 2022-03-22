Е1: Полиция штурмом взяла коттедж короля похоронного бизнеса в Екатеринбурге

Екатеринбургского бизнесмена, фактического монополиста похоронного бизнеса Анатолия Глухова задержали в ночь на 22 марта.



По данным источников издания Е1, мужчина стал фигурантом дела о нанесении тяжких телесных повреждений после нападения на местного жителя 21 марта на парковке на улице 8 Марта.



По предварительной информации, бизнесмен с охранником избил парня, который поставил машину на место, где обычно ставит автомобиль Глухов. Парковка находится у офиса одной из фирм предпринимателя.



Для того чтобы провести задержание фигуранта, которого связывали в 90-е годы с ОПС «Уралмаш», к его коттеджу в элитном поселке «Палнис» ночью сняли ОМОН.

