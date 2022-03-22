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Е1: Полиция штурмом взяла коттедж короля похоронного бизнеса в Екатеринбурге

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Екатеринбургского бизнесмена, фактического монополиста похоронного бизнеса Анатолия Глухова задержали в ночь на 22 марта.

По данным источников издания Е1, мужчина стал фигурантом дела о нанесении тяжких телесных повреждений после нападения на местного жителя 21 марта на парковке на улице 8 Марта.

По предварительной информации, бизнесмен с охранником избил парня, который поставил машину на место, где обычно ставит автомобиль Глухов. Парковка находится у офиса одной из фирм предпринимателя.

Для того чтобы провести задержание фигуранта, которого связывали в 90-е годы с ОПС «Уралмаш», к его коттеджу в элитном поселке «Палнис» ночью сняли ОМОН.

Глухов и его охранник задержаны в рамках возбужденного дела на двое суток.

Пострадавший находится в больнице с травмой головы.

В полиции пока официально не подтверждают факт задержания.

В настоящее время Анатолий и Вячеслав Глуховы являются учредителями пяти компаний. Отцу и сыну принадлежат фирмы, которые, помимо прочего, занимаются организацией похорон. Согласно официальным данным, суммарная их выручка составила около 100 миллионов рублей.

В начале нулевых старший Глухов проходил по уголовному делу с членами самого боеспособного крыла ОПС «Уралмаш» — так называемого спецназа, который возглавлял знаменитый киллер Сергей Курдюмов. Им приписывали обстрел здания УБОП из гранатомета и покушения на тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, а также множество убийств. Но тогда суд Глухова оправдал.

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Комментарии (5)

Vvs Spb
А 90-евернутся. С такой экономикой.
266198421
Это что, 90 -е вернулись?
Игoрь
Получается, что персонаж, бандитствуя более тридцати лет, выходил сухим из воды и попался как фраер на бытовухе?
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