И тут он достал трос... «Партизанская война» за парковку на Васильевском острове попала на видео

Борьба за парковочное место в одном из дворов Василеостровского района Петербурга стала достоянием общественности. В открытый конфликт автомобилисты предпочли не вступать, разбираясь непосредственно с машиной оппонента.

Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис» 22 марта, всё началось около 8 часов утра в субботу, 19 марта. Водитель серебристого «Опеля» не смог припарковаться на желанном месте во дворе из-за красной легковушки (которая тоже была брошена весьма неаккуратно). Исполнив загадочные маневры с разворотом, он оставил машину прямо посередине площадки так, что перегородил выезд сразу четырем автомобилям и вообще проезд по двору.