И тут он достал трос... «Партизанская война» за парковку на Васильевском острове попала на видео

Борьба за парковочное место в одном из дворов Василеостровского района Петербурга стала достоянием общественности. В открытый конфликт автомобилисты предпочли не вступать, разбираясь непосредственно с машиной оппонента.
Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис» 22 марта, всё началось около 8 часов утра в субботу, 19 марта. Водитель серебристого «Опеля» не смог припарковаться на желанном месте во дворе из-за красной легковушки (которая тоже была брошена весьма неаккуратно). Исполнив загадочные маневры с разворотом, он оставил машину прямо посередине площадки так, что перегородил выезд сразу четырем автомобилям и вообще проезд по двору.
В 11:20 к месту парковки пришел хозяин красной машины, а заодно и стоявшей там же с краю черной — обе были заперты «Опелем». Недолго думая, мужчина достал трос, прицепил мешавший кроссовер к красному автомобилю и оттащил его, освободив проезд. Затем он отцепил трос, припарковал красную машину поровнее, сел в черную и уехал.
На следующий день водитель «Опеля» решил отомстить серьезнее. Около шести часов вечера он приехал во двор, где уже стояла все та же красная машина обидчика. И хотя рядом было свободное место для парковки, мужчина, сдавая назад, впечатал ее в стену дома, помяв заодно и водосточную трубу, после чего ушел.