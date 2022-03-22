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Смольный прорабатывает вопрос об «оптимизации расходов» городского бюджета из-за санкций

Власти Петербурга не исключили сокращения расходов городского бюджета из-за экономического кризиса, вызванного зарубежными санкциями. Об этом 22 марта заявил в ходе заседания городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

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По его словам, «речь о секвестировании бюджета на сегодня еще не идет». Но «была произведена предварительная оценка доходной части бюджета».

«Комфин провел оценку недопоступлений по этой части. Для перекрытия дефицита прорабатывается вопрос возможной оптимизации расходов», — сообщил Москаленко.

При этом планы по строительным и социальным проектам не меняются. «Объекты, которые подлежат вводу в этом году, находятся на жестком контроле, информации, что планируются переносы, у нас нет», — заключил чиновник.

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Комментарии (3)

Parallax
Дайте угадаю. Метро снова не будет. )
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