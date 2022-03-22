Смольный прорабатывает вопрос об «оптимизации расходов» городского бюджета из-за санкций

По его словам, «речь о секвестировании бюджета на сегодня еще не идет». Но «была произведена предварительная оценка доходной части бюджета».



«Комфин провел оценку недопоступлений по этой части. Для перекрытия дефицита прорабатывается вопрос возможной оптимизации расходов», — сообщил Москаленко.



При этом планы по строительным и социальным проектам не меняются. «Объекты, которые подлежат вводу в этом году, находятся на жестком контроле, информации, что планируются переносы, у нас нет», — заключил чиновник.

