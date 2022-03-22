Петербургский предприниматель остался без Touareg под Лугой, но далеко пропажа уехать не успела

Сотрудники ГИБДД в Лужском районе Ленобласти при патрулировании задержали мужчину на угнанном у петербургского предпринимателя кроссовере.
Около шести часов вечера 21 марта в полицию Лужского района обратился 42-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга, сообщает 22 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина рассказал, что между 11 и 18 часами от дома 11 по Полевой улицы в деревне Малая Пустошка неизвестный похитил его Volkswagen Touareg 2005 года стоимостью 520 000 рублей.
А в 20:40 на 18-м километре дороги Городок — Ильжо — Серебрянский сотрудники ГИБДД остановили пропавший «Фольксваген» при патрулировании. За рулем находился 44-летний неработающий житель одного из поселков Лужского района. Мужчину доставили в полицию, где на него составили административный протокол за «пьяную» езду по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ. По факту угона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).