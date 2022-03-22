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Девочку увезли в реанимацию после прогулки под Петербургом. В детском городке на неё рухнул лёд

По предварительной информации, девочка скатилась с горки и застряла в каменном ограждении.

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Серьёзные травмы получила школьница, гулявшая в миниатюрной копии крепости в Сосновом Бору в Ленинградской области. Об этом 22 марта пишет 47news со ссылкой на экстренные службы.

11-летняя пациентка накануне поступила в клинику МСЧ № 38 ФМБА России. Девочку, состояние которой оказалось тяжёлым, поместили в реанимацию. В учреждении подтвердили факт её госпитализации.

К медикам школьница попала после прогулки во дворе пятиэтажки на улице Ленинградской в Сосновом Бору, где расположена местная изюминка — детский городок, стилизованный под старинную крепость Копорье. По предварительной информации, девочка скатилась с горки и застряла в каменном ограждении, в этот момент на неё упали две льдины.

За комплексом с детской площадкой должен следить комитет по благоустройству Сосновоборского городского округа.

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