Девочку увезли в реанимацию после прогулки под Петербургом. В детском городке на неё рухнул лёд

Серьёзные травмы получила школьница, гулявшая в миниатюрной копии крепости в Сосновом Бору в Ленинградской области. Об этом 22 марта пишет 47news со ссылкой на экстренные службы.



11-летняя пациентка накануне поступила в клинику МСЧ № 38 ФМБА России. Девочку, состояние которой оказалось тяжёлым, поместили в реанимацию. В учреждении подтвердили факт её госпитализации.



К медикам школьница попала после прогулки во дворе пятиэтажки на улице Ленинградской в Сосновом Бору, где расположена местная изюминка — детский городок, стилизованный под старинную крепость Копорье. По предварительной информации, девочка скатилась с горки и застряла в каменном ограждении, в этот момент на неё упали две льдины.

