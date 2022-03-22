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Смольный оценил влияние западных санкций на экономику Петербурга

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Ограничения внешнеторговых операций со стороны Запада могут затронуть 10% экспорта и около 20% импорта Петербурга. Такую оценку дал в ходе заседания городского правительства 22 марта глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

После начала спецоперации на Украине в отношении России был введен запрет на экспорт и импорт ряда товаров, также произошло ограничение авиа-, железнодорожных и морских перевозок, введен запрет на валютные операции, а также часть банков отключены от системы SWIFT, напомнил чиновник.

По его словам, для Петербурга особенно актуальными являются ограничения, связанные с грузовыми морскими перевозками. «На долю контейнерных терминалов Петербурга приходится 44% оборота контейнеров по России в целом», — отметил он.

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Комментарии (6)

Dud
А что Запад?...
ЗАПАД НАУЧИТ ВАС РОДИНУ ЛЮБИТЬ!
houspi
Не знаю, что там с экспортом и импортом, у нас в магазине продажи упали на 40%. У соседей показатели аналогичные. А некоторые уже закрываются. ТК снизил всем ставку по аренде на ближайшие три месяца.
07A
Скучно братцы. Я думал самый болезненный удар Смольному нанесен прокладками или презервативами!
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