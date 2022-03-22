Смольный оценил влияние западных санкций на экономику Петербурга

Ограничения внешнеторговых операций со стороны Запада могут затронуть 10% экспорта и около 20% импорта Петербурга. Такую оценку дал в ходе заседания городского правительства 22 марта глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.



После начала спецоперации на Украине в отношении России был введен запрет на экспорт и импорт ряда товаров, также произошло ограничение авиа-, железнодорожных и морских перевозок, введен запрет на валютные операции, а также часть банков отключены от системы SWIFT, напомнил чиновник.