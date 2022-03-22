Российский союз предпринимателей просит ограничить зарубежных акционеров в правах

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил лишить зарубежных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг, не выплачивать им дивиденды по акциям и еще ряд ограничительных мер. Об этом сообщает 22 марта РБК.



Предложения президент союза Александр Шохин направил министру экономразвития Максиму Решетникову.

