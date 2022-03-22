Российский союз предпринимателей просит ограничить зарубежных акционеров в правах

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил лишить зарубежных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг, не выплачивать им дивиденды по акциям и еще ряд ограничительных мер. Об этом сообщает 22 марта РБК.
Предложения президент союза Александр Шохин направил министру экономразвития Максиму Решетникову.
По мнению промышленников, эти меры позволят «защитить национальные интересы», тем более если речь идет о стратегически важных предприятиях, компаниях с государственным участием или компаниях, где те или другие компании владеют пакетом свыше