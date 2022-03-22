FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российский союз предпринимателей просит ограничить зарубежных акционеров в правах

4
Печать

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил лишить зарубежных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг, не выплачивать им дивиденды по акциям и еще ряд ограничительных мер. Об этом сообщает 22 марта РБК.

Предложения президент союза Александр Шохин направил министру экономразвития Максиму Решетникову.

По мнению промышленников, эти меры позволят «защитить национальные интересы», тем более если речь идет о стратегически важных предприятиях, компаниях с государственным участием или компаниях, где те или другие компании владеют пакетом свыше 20 %.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Карабас Барабас
Если они так с иностранными владельцами хотят поступить, боюсь даже предположить что они с отечественными сделают.
asdfg1
другими словами - предлагают отжать, еще и задешево
07A
Отобрать и поделить!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний