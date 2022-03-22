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27 апреля — круглый стол «IT по-русски: Задачи и возможности импортозамещения»

В каких сферах сегодня отечественное ПО способно заменить иностранное, а где придется еще много работать — обсудим на круглом столе.

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Приглашаем обсудить следующие вопросы:

  • Как вы видите сегодня состояние российской IT-отрасли? В чем она достигла успехов за последние годы?
  • Насколько критичным для нее будет уход зарубежных компаний и отказ от обслуживания и продажи ряда продуктов?
  • Насколько актуальны меры поддержки российской IT-отрасли, подписанные президентом РФ? Какие еще меры поддержки востребованы?
  • Какие отрасли сегодня можно считать наиболее цифровизоваными? В каких, напротив, требуется цифровизация?
  • Соотношение безопасности и экономики приобретения продуктов: как соблюсти баланс?
  • Рынок IT-кадров: каких специалистов не хватает и кто их будет готовить?

Согласно дорожной карте, принятой Минцифры, к 2024 году индекс технологической независимости в области промышленного ПО должен составить 60%. Импортозамещение началось с государственного сектора, но постепенно приходит и в сектор частного бизнеса. Санкции и приостановка деятельности в России ряда зарубежных IT-компаний поставили перед российскими компаниями новые задачи по ускоренному развитию. В каких сферах сегодня отечественное ПО способно заменить иностранное, а где придется еще много работать — обсудим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 апреля 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru

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