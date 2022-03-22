27 апреля — круглый стол «IT по-русски: Задачи и возможности импортозамещения»

Приглашаем обсудить следующие вопросы:
- Как вы видите сегодня состояние российской IT-отрасли? В чем она достигла успехов за последние годы?
- Насколько критичным для нее будет уход зарубежных компаний и отказ от обслуживания и продажи ряда продуктов?
- Насколько актуальны меры поддержки российской IT-отрасли, подписанные президентом РФ? Какие еще меры поддержки востребованы?
- Какие отрасли сегодня можно считать наиболее цифровизоваными? В каких, напротив, требуется цифровизация?
- Соотношение безопасности и экономики приобретения продуктов: как соблюсти баланс?
- Рынок IT-кадров: каких специалистов не хватает и кто их будет готовить?
Согласно дорожной карте, принятой Минцифры, к 2024 году индекс технологической независимости в области промышленного ПО должен составить 60%. Импортозамещение началось с государственного сектора, но постепенно приходит и в сектор частного бизнеса. Санкции и приостановка деятельности в России ряда зарубежных IT-компаний поставили перед российскими компаниями новые задачи по ускоренному развитию. В каких сферах сегодня отечественное ПО способно заменить иностранное, а где придется еще много работать — обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 апреля 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru