Счет — не главное. В Петербурге готовят реформу детского и подросткового футбола

«Предпосылкой для реформирования детско-подросткового футбола в Петербурге стало текущее состояние системы. Главная мотивация учреждений спортивной подготовки (УСП) — победа в официальных соревнованиях. Именно победы дают основания для присвоения разрядов, создания групп высшего спортивного мастерства, применения коэффициента результативности и, как следствие, возможности тренеру заработать чуть больше. На уровне детских команд результат зачастую достигается приглашением более физически сильных ребят, игроков из других регионов. При таком подходе сиюминутное стремление победить отвлекает от главной задачи тренера — качественного долгосрочного обучения каждого ребенка навыкам игры, развития футбольного интеллекта и раскрытия уникальности воспитанника», — заявили в федерации 22 марта.

Члены исполкома Федерации футбола Санкт-Петербурга поддержали проект реформы детского и подросткового футбола в городе. Новая система сосредоточится на индивидуальном развитии ребенка и изменит подход к оценке командного и клубного спортивного результата, считают разработчики.

Предполагается, что целями новой реформы детского и подросткового футбола в Петербурге станут максимально широкий охват юных игроков и повышение общего уровня подготовки спортивного резерва. Каждый юный игрок будет получать тот уровень спортивного и личного вызова, с которым он справится. Каждый клуб при этом должен будет эффективно работать со своими воспитанниками на своем уровне пирамиды и обеспечивать благоприятные переходы ребят на новые ступени развития. Турниры теперь будут рассматриваться, в первую очередь, как инструмент поддержания «любви к футболу» и как элемент обучения.



«Это значит, что формат соревнований должен быть разнообразным, динамичным и увлекательным, с большим количеством награждений на каждом этапе. Также значительно увеличится процент игр "равных с равными"», — подчеркнули в федерации.



Ожидается, что реформа в полной мере заработает с 2024 года.

