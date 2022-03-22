Победители альтернативной паралимпиады в Ханты-Мансийске получат по 4 млн рублей

Стали известны призовые, которые получат медалисты паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт», которые проходили в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Победители игр получат по 4 млн рублей, обладатели серебра — по 2,5 млн, бронзы — по 1,7 млн.



Игры «Мы вместе. Спорт» стали альтернативой Паралимпиаде, на которую не допустили россиян из-за военной операции на Украине. В соревнованиях принимали участие представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Россияне по итогам альтернативных игр стали первыми в медальном зачете, выиграв в общей сложности 106 наград (39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей). Второе место заняла Белоруссия с 16 медалями (5–2–9), третье — Армения с 1 одним золотом. Еще одну бронзовую награду выиграл представитель Казахстана.

