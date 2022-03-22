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Доходы «Зенита» упали, но петербуржцы по-прежнему единственные из России входят в топ-20 футбольных клубов мира

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Консалтинговая компания Deloitte опубликовала ежегодный рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами. Первое место в списке занял английский «Манчестер Сити» (644,9 млн евро). Единственным российским клубом в топ-20 стал петербургский «Зенит» с результатом 212 млн евро.

Топ-20:

  1. «Манчестер Сити» — 644,9 млн евро
  2. «Реал Мадрид» — 640,7
  3. «Бавария» — 611,4
  4. «Барселона» — 582,1
  5. «Манчестер Юнайтед» — 558
  6. «Пари Сен-Жермен» — 556,2
  7. «Ливерпуль» — 550,4
  8. «Челси» — 493,1
  9. «Ювентус» — 433,5
  10. «Тоттенхэм» — 406,2
  11. «Арсенал» — 366,5
  12. «Боруссия» Дортмунд — 337,6
  13. «Атлетико» — 332,8
  14. «Интер» — 330,9
  15. «Лестер» — 255,5
  16. «Вест Хэм» — 221,5
  17. «Вулверхэмптон» — 219,2
  18. «Эвертон» — 218,1
  19. «Зенит» — 212 млн
  20. «Астон Вилла» — 207,3.

Отметим, что доходы «Зенита» снизились. В сезоне 2019/20 петербуржцы заработали 236,5 миллиона евро.

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Комментарии (1)

07A
Нафиг футбол, даешь художественную гимнастику!
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