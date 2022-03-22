Доходы «Зенита» упали, но петербуржцы по-прежнему единственные из России входят в топ-20 футбольных клубов мира

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала ежегодный рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами. Первое место в списке занял английский «Манчестер Сити» (644,9 млн евро). Единственным российским клубом в топ-20 стал петербургский «Зенит» с результатом 212 млн евро.
Топ-20:
- «Манчестер Сити» — 644,9 млн евро
- «Реал Мадрид» — 640,7
- «Бавария» — 611,4
- «Барселона» — 582,1
- «Манчестер Юнайтед» — 558
- «Пари Сен-Жермен» — 556,2
- «Ливерпуль» — 550,4
- «Челси» — 493,1
- «Ювентус» — 433,5
- «Тоттенхэм» — 406,2
- «Арсенал» — 366,5
- «Боруссия» Дортмунд — 337,6
- «Атлетико» — 332,8
- «Интер» — 330,9
- «Лестер» — 255,5
- «Вест Хэм» — 221,5
- «Вулверхэмптон» — 219,2
- «Эвертон» — 218,1
- «Зенит» — 212 млн
- «Астон Вилла» — 207,3.
Отметим, что доходы «Зенита» снизились. В сезоне 2019/20 петербуржцы заработали 236,5 миллиона евро.