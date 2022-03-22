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Глава Минцифры РФ: Будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что риски для пользователей Android в России минимальны, а вот у поклонников iOS могут начаться проблемы.

«Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся», — подчеркнул Шадаев 22 марта на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Он добавил, что уже в мае собираются запустить первый российский маркетплейс программного обеспечения. Наибольшую тревогу с точки зрения импортозамещения у министра вызывает специализированный софт — нефтегазовый, инженерный софт для сложного проектирования и графическое программное обеспечение для простых пользователей.

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Комментарии (10)

07A
Раз кирпич, два кирпич, гони бабка магарыч!
SU LUX INN
блокировка мокшанских айфонов - это, в первую Очередь, удар по ЛГБТ!
Denis_5e4cccd08a04e
Превратившиеся в кирпич айфоны - это исчезающе малая проблема в нынешней ситуации.
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