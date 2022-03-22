Глава Минцифры РФ: Будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что риски для пользователей Android в России минимальны, а вот у поклонников iOS могут начаться проблемы.



«Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся», — подчеркнул Шадаев 22 марта на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

