В России возбуждено первое дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. МВД показывает чемоданы с миллионами

Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате средств криптовалютной биржи. Об этом заявила 22 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки. Он осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил», — говорится в сообщении.
МВД России
Подозреваемый был задержан в гостинице при частном аэродроме в Серпухове. При себе у него были два дорожных чемодана с наличкой — всего более 190 млн рублей.
«Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, один миллион долларов США, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.