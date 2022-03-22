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Доллар на Мосбирже начал день с падения, евро — с подъёма

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Две основные иностранные валюты 22 марта на Московской бирже повели себя по-разному.

Курс доллара в начале торгов снизился до 103,35 рубля, курс евро вырос до 116 рублей.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Где бы прикупить "упавших" долларов в наличном виде п 103 рубля?
07A
Агония западного мира!
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