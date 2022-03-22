Доллар на Мосбирже начал день с падения, евро — с подъёма

Две основные иностранные валюты 22 марта на Московской бирже повели себя по-разному.
Курс доллара в начале торгов снизился до 103,35 рубля, курс евро вырос до 116 рублей.
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