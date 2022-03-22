Предусмотрительного, но неудачливого разбойника ищут на Васильевском острове. Он забрал гильзу, но оставил окурок

Немолодой мужчина стрелял в квартире на Васильевском острове ради куша в 1500 рублей.



31-летний мужчина обратился в полицию накануне около 11 часов утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта. Он, по предварительной информации, сообщил, что около 09:50 утра неизвестный в квартире дома на 3-й линии Васильевского острова выстрелил один раз в стену, после чего отобрал у заявителя 1500 рублей, забрал гильзу и убежал.



Обидчика потерпевший описывает как мужчину 55 лет в кожаной коричневой куртке.

