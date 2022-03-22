Девочка в Выборге получила перелом позвонка после ДТП с «Ленд Крузером»

Серьёзные травмы получила школьница в Ленинградской области в результате ДТП. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 марта.



ДТП произошло в Выборге на Крепостной улице, 41, вчера около 8 часов утра. По предварительной версии, 44-летний сотрудник Выборгской таможни на Toyota Land Cruiser сбил 12-летнюю девочку. Она пересекала дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики ЦРБ Выборга зафиксировали у неё компрессионный перелом грудного позвонка.