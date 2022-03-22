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Девочка в Выборге получила перелом позвонка после ДТП с «Ленд Крузером»

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Серьёзные травмы получила школьница в Ленинградской области в результате ДТП. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 марта.

ДТП произошло в Выборге на Крепостной улице, 41, вчера около 8 часов утра. По предварительной версии, 44-летний сотрудник Выборгской таможни на Toyota Land Cruiser сбил 12-летнюю девочку. Она пересекала дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики ЦРБ Выборга зафиксировали у неё компрессионный перелом грудного позвонка.

По данным «Фонтанки», за последние два года водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Комментарии (2)

Karl111
таможенник на крузаке. своих не бросаем.
VVM1962
сотрудник таможни на Ленд Крузере, работник полиции на Порше, о прокуратуре вообще страшно подумать.
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