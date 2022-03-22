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Грибной сезон открыли в Петербурге. Пионер знаком немногим

Любители тихой охоты начали находить в лесах Петербурга и Ленинградской области первые съедобные грибы.

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«А вот и моя первая саркосцифа австрийская сезона-2022! Вчера прогулялась в парк, и кое-где на солнечных местечках снег уже растаял. Вот теперь точно весна!» — рассказывает 22 марта Елена в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». По её словам, находку она сделала вчера в Ломоносовском районе.

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Саркосцифа — съедобный гриб, как считается, низкого качества. Те редкие грибники, которые его готовят, сначала отваривают его в воде. Он очень тонкий, поэтому для полноценной порции требуется большое количество таких грибов.

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Комментарии (2)

VKuser12174408
И это называется "новости"?
266176551
Скоро подтянутся сморчки и клещи....
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