Грибной сезон открыли в Петербурге. Пионер знаком немногим

«А вот и моя первая саркосцифа австрийская сезона-2022! Вчера прогулялась в парк, и кое-где на солнечных местечках снег уже растаял. Вот теперь точно весна!» — рассказывает 22 марта Елена в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». По её словам, находку она сделала вчера в Ломоносовском районе.
Саркосцифа — съедобный гриб, как считается, низкого качества. Те редкие грибники, которые его готовят, сначала отваривают его в воде. Он очень тонкий, поэтому для полноценной порции требуется большое количество таких грибов.