Зеленский назвал условия обсуждения вопросов Крыма и Донбасса с Москвой

«Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны», — сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, опубликованном на сайте украинского Общественного телевидения (цитата по ТАСС ).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после того, как украинская сторона получит гарантии безопасности. Он также отметил, что готов говорить об этом лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что вопросы изменения законодательства Украины превышают сферу полномочий президента.

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны <...>. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, <...> [но] и Радой, и народом Украины», — указал он.



Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине «австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства». Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



20 марта Зеленский заявил телеканалу CNN о необходимости найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность, и «сделать все, чтобы вернуть Донбасс и Крым».

