На Ставрополье 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве 12-летнего

В городе Невинномысске в Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика, тело которого ранее нашли с множественными ножевыми ранениями. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД.



Сообщение о пропаже мальчика поступило вечером 20 марта, его тело нашли днем 21-го на пустыре на окраине города. Сотрудники угрозыска совместно с региональным УФСБ считают, что к преступлению причастен 14-летний подросток из соседнего Кочубеевского муниципального округа. Ранее он в поле зрения органов внутренних дел не попадал.

