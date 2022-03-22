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На Ставрополье 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве 12-летнего

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В городе Невинномысске в Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика, тело которого ранее нашли с множественными ножевыми ранениями. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Сообщение о пропаже мальчика поступило вечером 20 марта, его тело нашли днем 21-го на пустыре на окраине города. Сотрудники угрозыска совместно с региональным УФСБ считают, что к преступлению причастен 14-летний подросток из соседнего Кочубеевского муниципального округа. Ранее он в поле зрения органов внутренних дел не попадал.

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). «Мотив преступного деяния устанавливается», — говорится в сообщении МВД. СМИ писали, что причиной ссоры могла стать девочка.

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