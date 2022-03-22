На Ставрополье 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве 12-летнего

В городе Невинномысске в Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика, тело которого ранее нашли с множественными ножевыми ранениями. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Сообщение о пропаже мальчика поступило вечером 20 марта, его тело нашли днем
Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). «Мотив преступного деяния устанавливается», — говорится в сообщении МВД. СМИ писали, что причиной ссоры могла стать девочка.