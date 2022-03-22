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В Московском зоопарке появились пингвинята. Посмотрите на эти пушистые комочки!

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В семье пингвинов Гумбольдта из Московского зоопарка случилось пополнение. Еще в январе там вылупились три пингвиненка, видео с которыми публикует 21 марта пресс-служба зверинца.

Малыши пока прячутся в гнездах, а родители их оберегают. В уходе за ними участвуют и мама, и папа — они поочередно и высиживают яйца, и позднее кормят птенцов. Сейчас пингвинята очень отличаются от взрослых особей: у них серый детский пух, который потом заменит более плотное оперение, и они начнут выходить из домиков и учиться плавать.

«К взаимодействию со своими киперами (ухаживающими людьми. — Прим. ред.) птенцы уже успели привыкнуть: их каждую неделю осматривают и взвешивают. Благодаря профессионализму сотрудников нам удалось добиться регулярного размножения пингвинов Гумбольдта. Подросшие птенцы уезжают в другие зоопарки, где обзаводятся собственными семьями», — отмечают в зоопарке.

Пингвинов Гумбольдта содержат в Московском зоопарке с 1997 года, а потомство от них регулярно получают с 2000-го. Оттуда некоторые пингвины отправляются в другие города и даже страны: в прошлом году шестерых отправили в Македонию. Этот вид пингвинов занесен в международную Красную книгу в категории «уязвимый».

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Комментарии (3)

denem
"Подросшие птенцы уезжают в другие зоопарки" в Эритрее нет Зоопарков, в КНДР тоже, других стран и не осталось
274453101
Спасибо за позитив! Пингвинятам здоровья и хорошей пингвинской жизни!
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