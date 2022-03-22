В Московском зоопарке появились пингвинята. Посмотрите на эти пушистые комочки!

В семье пингвинов Гумбольдта из Московского зоопарка случилось пополнение. Еще в январе там вылупились три пингвиненка, видео с которыми публикует 21 марта пресс-служба зверинца.
Малыши пока прячутся в гнездах, а родители их оберегают. В уходе за ними участвуют и мама, и папа — они поочередно и высиживают яйца, и позднее кормят птенцов. Сейчас пингвинята очень отличаются от взрослых особей: у них серый детский пух, который потом заменит более плотное оперение, и они начнут выходить из домиков и учиться плавать.
«К взаимодействию со своими киперами (ухаживающими людьми. — Прим. ред.) птенцы уже успели привыкнуть: их каждую неделю осматривают и взвешивают. Благодаря профессионализму сотрудников нам удалось добиться регулярного размножения пингвинов Гумбольдта. Подросшие птенцы уезжают в другие зоопарки, где обзаводятся собственными семьями», — отмечают в зоопарке.
Пингвинов Гумбольдта содержат в Московском зоопарке с 1997 года, а потомство от них регулярно получают с