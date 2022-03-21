FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Зенит» построит спортивную базу в Абхазии

6
Печать

Футбольный клуб «Зенит» планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Республики Абхазия. Об этом сообщает 21 марта новостное агентство Sputnik со ссылкой на директора центра подготовки и повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых Сергея Морозова.

«Советом директоров футбольного клуба «Зенит» принято решение о строительстве спортивной базы для футболистов академии, игроков молодежных и женских команд. Сейчас стоит вопрос организационного плана, существует проект, с которым знакомим абхазских друзей», — заявил Морозов.

По его словам, в будущем «Зенит» может проходить тренировочные сборы в Цандрыпше из-за ограничений, которые вводят в отношении российского спорта.

Академия «Зенита» открылась в Абхазии 27 марта 2021 года. На сегодняшний день в отделении филиала академии в Гудауте работают группы 2012–2013 годов рождения, в Сухуме — 2010–2011, 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения, в Новом Афоне — 2008–2009 годов рождения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

VKuser199962806
Учитывая, что покупать землю и прочую недвижимость по закону Абхазии могут тольке резиденты страны, то или Миллер принял абхазское гражданство, или просто решили очередной вагон бабла отмыть, на этой сомнительной затеи.
Главный спец по технике консервации
Что, вот прям дзюба с малкомом строить будут? Ну хоть какой-то от них прок тогда будет..
260602101
Можно еще в Приднестровье построить.....
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний