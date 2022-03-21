«Зенит» построит спортивную базу в Абхазии

Футбольный клуб «Зенит» планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Республики Абхазия. Об этом сообщает 21 марта новостное агентство Sputnik со ссылкой на директора центра подготовки и повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых Сергея Морозова.



«Советом директоров футбольного клуба «Зенит» принято решение о строительстве спортивной базы для футболистов академии, игроков молодежных и женских команд. Сейчас стоит вопрос организационного плана, существует проект, с которым знакомим абхазских друзей», — заявил Морозов.

