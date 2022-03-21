«Зенит» построит спортивную базу в Абхазии

Футбольный клуб «Зенит» планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Республики Абхазия. Об этом сообщает 21 марта новостное агентство Sputnik со ссылкой на директора центра подготовки и повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых Сергея Морозова.
«Советом директоров футбольного клуба «Зенит» принято решение о строительстве спортивной базы для футболистов академии, игроков молодежных и женских команд. Сейчас стоит вопрос организационного плана, существует проект, с которым знакомим абхазских друзей», — заявил Морозов.
По его словам, в будущем «Зенит» может проходить тренировочные сборы в Цандрыпше из-за ограничений, которые вводят в отношении российского спорта.
Академия «Зенита» открылась в Абхазии 27 марта 2021 года. На сегодняшний день в отделении филиала академии в Гудауте работают группы 2012–2013 годов рождения, в Сухуме — 2010–2011, 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения, в Новом Афоне — 2008–2009 годов рождения.