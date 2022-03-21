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Шведская компания приостанавливает выпуск кефира, потому что его упаковка ассоциировалась с Россией

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Шведский производитель Arla приостанавливает выпуск кефира, поскольку в компании посчитали, что упаковка продукта ассоциируется с Россией. Там были изображены купола храма Василия Блаженного — это сочли «неуместным в нынешних обстоятельствах».

Фото: Alra
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«Это правда, что Arla решила временно приостановить продажу кефира. Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазины с другим дизайном позже в этом году», — пишет 21 марта газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя компании Каролин Элизабет Старк (цитата по ТАСС).

Сметану, которую в Швеции иногда называют заимствованным из русского словом, компания выпускать не прекратит — из-за «более нейтральной» упаковки, чем у кефира.

Фото: Alra

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Комментарии (21)

Matraskin
Коль у них такие ассоциации...давайте запатентуем эти названия (сметана, кефир, ряженка)
Jot
Похоже, за семьсот лет ничего не изменилось: люди жестоки, подозрительны, глупы, мнительны и склонны к истерикам.
Михаил Петров-Водкин
Как от чумы мир шарахается, которая хуже ковида.
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