Шведская компания приостанавливает выпуск кефира, потому что его упаковка ассоциировалась с Россией

Шведский производитель Arla приостанавливает выпуск кефира, поскольку в компании посчитали, что упаковка продукта ассоциируется с Россией. Там были изображены купола храма Василия Блаженного — это сочли «неуместным в нынешних обстоятельствах».
«Это правда, что Arla решила временно приостановить продажу кефира. Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазины с другим дизайном позже в этом году», — пишет 21 марта газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя компании Каролин Элизабет Старк (цитата по ТАСС).
Сметану, которую в Швеции иногда называют заимствованным из русского словом, компания выпускать не прекратит — из-за «более нейтральной» упаковки, чем у кефира.