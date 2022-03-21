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Петербуржец может поплатиться за содержание редких дикобразов в ТЦ

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В торговом центре в Приморском районе Петербурга держат дикобразов — Аниту, Сашу и Машу. Владелец говорит, что они не редкие, но Роспотребнадзор считает по-другому.

Как сообщает 21 марта пресс-служба Северо-Западного управления ведомства, хозяин животных купил их в 2018 году и заявляет, что они относятся к виду хохлатых. Правда, экспертиза Зоологического института РАН показала, что эта троица — индийские дикобразы, которые находятся под критической угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ.

Фото: РОСПРИРОДНАДЗОР
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Специального разрешения на содержание таких животных в полувольной среде у предпринимателя нет. В суд направлен протокол об административном правонарушении. Дикобразов могут конфисковать, а предпринимателя оштрафовать.

Фото: РОСПРИРОДНАДЗОР

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