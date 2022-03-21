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Губернатор Петербурга заявил, что наследников «Варяга» и Брестской крепости не задушить санкциями

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Губернатор Александр Беглов напомнил, в чем сила русского народа и почему его не задушить западными санкциями.

«В трудные моменты истории мы умеем вставать плечом к плечу за нашу великую Родину и правое дело. В этом сила нашего многонационального народа. Сегодня мы вновь смыкаем ряды и объединяемся перед лицом новых вызовов, — заявил Беглов 21 марта в традиционном радиообращении. — Те, кто хочет сегодня задушить Россию санкциями, забыли, что мы наследники славы «Варяга» и Брестской крепости, защитников Севастополя и блокадного Ленинграда. Из любых испытаний Россия всегда выходила окрепшей и сплоченной».

В 1941 году почти месяц защитники Брестской крепости сковывали целую германскую дивизию. Большинство из них погибло, и лишь небольшая часть смогла прорваться к партизанам или выйти к линии фронта, некоторые попали в плен.

Экипаж крейсера «Варяг» в ходе Русско-японской войны, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступил в неравный бой с японской эскадрой, в составе которой было 14 миноносцев. После боя на общем собрании офицеров крейсера было принято решение затопить корабль, чтобы тот не попал в руки врага.

В сражении за Севастополь во время Крымской войны Россия потерпела поражение и была вынуждена после годичной обороны сдать город. Во время Великой Отечественной войны город в итоге также был оставлен советскими войсками.

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Комментарии (37)

снегурочка
'Иногда лучше жевать, чем говорить' 😀
VKuser174198221
А убогим, между прочим очень нравится чувствовать себя наследниками славы дедов.....Это позволяет ничтожествам ощущать свое величие.....
ProstoZloy
Остается только добавить, что беголов & Co с юридической точки зрения являются НЕДОСТОЙНЫМИ наследниками.
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