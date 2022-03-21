Нетрезвый ценитель кинематографа ушел с «Ленфильма» не с пустыми руками. Ищут человека в цилиндре

Воскресное утро 21 марта на «Ленфильме» задалось неспокойным. Один из посетителей культурно-выставочного пространства тянулся к прекрасному так настойчиво, что разбил витрину, в которой были представлены костюмы из кинолент. Его интерес привлек цилиндр, в котором Олег Даль снимался в фильме «Приключения принца Флоризеля». Гость унес буржуазный головной убор с выставки, открытой для свободного посещения, и покинул здание, никем не остановленный. Как подсказали сотрудникам киностудии записи с камер наблюдения, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
«Мы очень надеемся, что цилиндр вернется в родные стены, — обращаются к петербуржцам сотрудники «Ленфильма», умоляя гостей «оставаться людьми». — Если кто-то знает о местонахождении цилиндра, просим откликнуться. Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии».
Расследованием происшествия занимается полиция.
Фильм «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (на телеэкраны вышел под названием «Приключения принца Флоризеля») — картина Эдуарда Татарского, в которой снялись такие актеры, как Олег Даль, Донатас Банионис и Игорь Дмитриев. В основе трехсерийного проекта — два цикла повестей Роберта Льюиса Стивенсона.