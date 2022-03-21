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Роспотребнадзор: Носить маски на объектах железнодорожного транспорта всё ещё обязательно

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На объектах железнодорожного транспорта носить маски все еще обязательно. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

«На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — говорится в сообщении.

Ранее РЖД отменила обязательное ношение масок и измерение температуры для пассажиров в поездах и на территории вокзалов.

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Комментарии (5)

RomeoMario
НеПотребнадзор пора упразднить, уж больно много дичи навалили за два года. Да все их рекомендации - рекомендации. Г. Попова хочет ходить в маске, пусть ходит, эстетически это целесообразно для окружающих.
267011328
ин на
Dimitry Antonov
Это ведомство живёт на другой планете и другой формой жизни.
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