Бензовоз загорелся после ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Авария с участием бензовоза и грузовиков переросла в пожар на федеральной трассе в Ростовской области днем 21 марта. Дорога была перекрыта.
ДТП случилось около 15:50 на 796-м километре автодороги М-4 «Дон», в районе хутора Малая Лозовка в Чертковском районе области. По данным отдела пропаганды УГИБДД региона, столкнулись два грузовых автомобиля, в МЧС же сообщают о столкновении двух грузовиков и бензовоза, пишет ТАСС. В результате загорелись бензовоз и грузовик Volvo.
Погибших и пострадавших в происшествии нет. Движение по трассе «Дон» в южном направлении перекрыто. На месте работает следственно-оперативная группа.
Видео: Новости Ростова|ROSTOV.RU