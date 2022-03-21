Бензовоз загорелся после ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Авария с участием бензовоза и грузовиков переросла в пожар на федеральной трассе в Ростовской области днем 21 марта. Дорога была перекрыта.

ДТП случилось около 15:50 на 796-м километре автодороги М-4 «Дон», в районе хутора Малая Лозовка в Чертковском районе области. По данным отдела пропаганды УГИБДД региона, столкнулись два грузовых автомобиля, в МЧС же сообщают о столкновении двух грузовиков и бензовоза, пишет ТАСС. В результате загорелись бензовоз и грузовик Volvo.