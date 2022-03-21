FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Бензовоз загорелся после ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

1
Печать
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
ПоделитьсяПоделиться

Авария с участием бензовоза и грузовиков переросла в пожар на федеральной трассе в Ростовской области днем 21 марта. Дорога была перекрыта.

ДТП случилось около 15:50 на 796-м километре автодороги М-4 «Дон», в районе хутора Малая Лозовка в Чертковском районе области. По данным отдела пропаганды УГИБДД региона, столкнулись два грузовых автомобиля, в МЧС же сообщают о столкновении двух грузовиков и бензовоза, пишет ТАСС. В результате загорелись бензовоз и грузовик Volvo.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. Движение по трассе «Дон» в южном направлении перекрыто. На месте работает следственно-оперативная группа.

Видео: Новости Ростова|ROSTOV.RU

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Otkating
По данным отдела ПРОПОГАНДЫ?! УГИБДД региона
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний