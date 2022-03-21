Детский тренер по ушу получил условный срок за поборы с родителей в Петербурге

В Петербурге вынесли приговор в отношении Дмитрия Симакова, его признали виновным в мошенничестве. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Симаков работал детским тренером по ушу в СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» и по совместительству тренером-преподавателем в СПб ГБУ СШОР «Комета». С 2015 по 2018 год он собирал деньги с родителей своих подопечных за тренировки, спортивные сборы, соревнования и выезды в лагеря. На самом деле все это было бесплатным и оплачивалось из регионального бюджета.

