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Детский тренер по ушу получил условный срок за поборы с родителей в Петербурге

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В Петербурге вынесли приговор в отношении Дмитрия Симакова, его признали виновным в мошенничестве. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Симаков работал детским тренером по ушу в СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» и по совместительству тренером-преподавателем в СПб ГБУ СШОР «Комета». С 2015 по 2018 год он собирал деньги с родителей своих подопечных за тренировки, спортивные сборы, соревнования и выезды в лагеря. На самом деле все это было бесплатным и оплачивалось из регионального бюджета.

Кроме того, установлено, что фигурант заявлял родителям о необходимости членства в РОО «Спортивная федерация ушу города Санкт-Петербурга», где он сам и был учредителем. Далее он собирал с них деньги под видом членских взносов.

Всего в деле 22 потерпевших, от которых Симаков получил более 3 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Также ему придется возместить ущерб.

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Комментарии (2)

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в офшор сколько вывел? 50-м яхта в Монако? свой самолёт? замок во Франции? вилла в Майами? какой парк элитных автомобилей? з/п в рублях? 6 соток в Пупышево? 10-летняя иномарка? ипотека в Тридевяткино?
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