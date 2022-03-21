В Мариуполе гуманитарная катастрофа. 21.03.2022
В Мариуполе гуманитарная катастрофа. 21.03.2022
24 декабря 2021, 12:44После гибели 46 горняков на «Листвяжной» шахтёров решили защитить клятвой
21 февраля 2022, 14:49Представитель милиции ДНР: Республика нуждается в военной и финансовой помощи России
25 ноября 2021, 12:48«Надеемся, что удастся спасти находящихся под землей». Путин дал поручения по спасательной операции на шахте «Листвяжная»
29 ноября 2021, 08:26В Кузбассе ввели режим ЧС после взрыва на шахте «Листвяжная»
25 февраля 2022, 14:24Глава Крыма: Враги подорвали заслонки Северо-Крымского канала
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