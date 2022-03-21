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В Мариуполе гуманитарная катастрофа. 21.03.2022

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Комментарии (8)

виноватобама
зачем эта пропаганда?
Otkating
Защитили?!
xepnuminu
ещё 23.02. 2022 всё было хорошо.
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