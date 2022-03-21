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Роспотребнадзор предлагает отменить часть антиковидных ограничений в школах

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Роспотребнадзор предлагает смягчить санитарно-эпидемиологические правила в общеобразовательных организациях. Документ с описанием возможных изменений опубликован 21 марта на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает отменить требование о закреплении для каждого класса отдельного учебного кабинета, в котором школьники обучаются по всем предметам, кроме требующих специального оборудования. Также предлагается отменить в местах проведения аттестации обязательное соблюдение социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра с помощью рассадки зигзагом по одному ребенку за партой.

Кроме того, Роспотребнадзор считает возможным отменить правило об обязательном наличии медицинского заключения врача об отсутствии противопоказаний для пребывания в учреждении в том случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19 и перенес заболевание сам.

Документ, в который предлагает внести изменения Роспотребнадзор, был принят в июне 2020 года.

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