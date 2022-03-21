Покусавший и побивший оперов на Сенной проведет весну в СИЗО

Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу Умарджона Хасанова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских. Об этом 21 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По данным следствия, вечером 17 марта на территории ТК «Сенная» Хасанов в ответ на требования оперуполномоченных уголовного розыска проследовать в отдел полиции для установления его личности начал бить их неизвестным предметом, а одного из стражей порядка даже укусил за плечо. Таким образом, он причинил обоим правоохранителям «физическую боль и моральный вред».
Спустя два дня фигуранта задержали и предъявили ему обвинение. Суд арестовал его до 18 мая. По ч. 1 ст. 318 УК РФ Хасанову максимально может грозить до пяти лет лишения свободы.