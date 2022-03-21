Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал российских производителей удобрений и горючего сдержать рост цен

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил крупным компаниям-производителям топлива и удобрений заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года.



Эта мера, по мнению полпреда, позволит остановить резкий скачок цен на горючее топливо и разные виды удобрений и, как следствие, замедлить динамичный рост цен на продовольственные товар, передает 21 марта РБК.



Кроме того, Трутнев уверяет, что объем производства удобрений и горючего позволяет удовлетворить весь спрос сельского хозяйства в полном объеме. Это, по его словам, база, необходимая для обеспечения стабильности цен на продукты на потребительском рынке.

