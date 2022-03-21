Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал российских производителей удобрений и горючего сдержать рост цен

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил крупным компаниям-производителям топлива и удобрений заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года.
Эта мера, по мнению полпреда, позволит остановить резкий скачок цен на горючее топливо и разные виды удобрений и, как следствие, замедлить динамичный рост цен на продовольственные товар, передает 21 марта РБК.
Кроме того, Трутнев уверяет, что объем производства удобрений и горючего позволяет удовлетворить весь спрос сельского хозяйства в полном объеме. Это, по его словам, база, необходимая для обеспечения стабильности цен на продукты на потребительском рынке.
Также полпред в ДФО добавил, что Минсельхоз РФ скоро опубликует данные о том, сколько производится продуктов и сколько их потребляется, «чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить».
В этот же день в Москве на встрече с фракцией ЛДПР вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на горючее не должны регулироваться государством. «Госрегулирование ни в коем случае вводить нельзя. Не будет ни бензина, ни дизтоплива. А цена, может, и так будет падать, она волатильная», — цитирует Новака Интерфакс.
Ранее на встрече с фракцией «Единая Россия» вице-премьер также отметил, что топливный демпфер требует корректировки. По данным ТАСС, проект соответствующего закона находится в Госдуме и будет рассмотрен в апреле. «Я просил бы его поддержать, он позволит нам сохранять цены на уровне инфляции», — подчеркнул Новак.