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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал российских производителей удобрений и горючего сдержать рост цен

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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил крупным компаниям-производителям топлива и удобрений заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года.

Эта мера, по мнению полпреда, позволит остановить резкий скачок цен на горючее топливо и разные виды удобрений и, как следствие, замедлить динамичный рост цен на продовольственные товар, передает 21 марта РБК.

Кроме того, Трутнев уверяет, что объем производства удобрений и горючего позволяет удовлетворить весь спрос сельского хозяйства в полном объеме. Это, по его словам, база, необходимая для обеспечения стабильности цен на продукты на потребительском рынке.

Также полпред в ДФО добавил, что Минсельхоз РФ скоро опубликует данные о том, сколько производится продуктов и сколько их потребляется, «чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить».

В этот же день в Москве на встрече с фракцией ЛДПР вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на горючее не должны регулироваться государством. «Госрегулирование ни в коем случае вводить нельзя. Не будет ни бензина, ни дизтоплива. А цена, может, и так будет падать, она волатильная», — цитирует Новака Интерфакс.

Ранее на встрече с фракцией «Единая Россия» вице-премьер также отметил, что топливный демпфер требует корректировки. По данным ТАСС, проект соответствующего закона находится в Госдуме и будет рассмотрен в апреле. «Я просил бы его поддержать, он позволит нам сохранять цены на уровне инфляции», — подчеркнул Новак.

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Комментарии (6)

VVM1962
господин Трутнев, не по адресу обратились.
Надо - Москва, Кремль, Путину.
263836471
А почему бы полпреду не организовать государственные предприятия по выпуску удобрений, если он так хорошо в этом разбирается?
Sergey_K
Это такое же соглашение, как заключали торговые сети о неповышении цен на базовые продукты? После того соглашения мы уже рыбного супа поели от цен на продукты. А сейчас вторая серия?
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