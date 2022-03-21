Российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года и лишена золота Олимпиады из-за допинга

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе, россиянка Елена Лашманова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает 21 марта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), решение было принято на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).



Дисквалификация продлится 2 года. Ее срок отсчитывается с 9 марта 2021 года.



Кроме того, Лашманова лишилась золотых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2013 года.

