Самостоятельный детсадовец устроил панику на севере Петербурга. Ему не дали сбежать от режима

Ребёнка в окружении полицейских и сотрудников скорой 21 марта можно было заметить у станции метро «Озерки». Его пытались усадить в карету, он капризничал и отчаянно упирался.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что мальчик, судьба которого встревожила очевидцев, — шестилетний воспитанник одного из детских садов района. Предполагалось, что до вечера присматривать за ним будет воспитатель, но на утренней прогулке та недосмотрела: ребёнок перелез через забор и отправился в путешествие. В десять часов утра персонал проинформировал о пропаже полицию.

