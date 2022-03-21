Самостоятельный детсадовец устроил панику на севере Петербурга. Ему не дали сбежать от режима

Ребёнка в окружении полицейских и сотрудников скорой 21 марта можно было заметить у станции метро «Озерки». Его пытались усадить в карету, он капризничал и отчаянно упирался.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что мальчик, судьба которого встревожила очевидцев, — шестилетний воспитанник одного из детских садов района. Предполагалось, что до вечера присматривать за ним будет воспитатель, но на утренней прогулке та недосмотрела: ребёнок перелез через забор и отправился в путешествие. В десять часов утра персонал проинформировал о пропаже полицию.
Побег от детсадовского режима остановили прохожие, которые привели мальчика в вестибюль станции метро «Озерки» и передали его правоохранителям.
«Ребёнок состоит на учете и не разговаривает, — рассказали «Фонтанке» в главке. — Был вызван экипаж скорой помощи. По прибытии сотрудники скорой попытались осмотреть ребёнка, однако тот сопротивлялся».
Несмотря на упорство детсадовца, осмотр всё же состоялся. После его передали родителям.