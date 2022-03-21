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Самостоятельный детсадовец устроил панику на севере Петербурга. Ему не дали сбежать от режима

Внимательные прохожие помогли вернуть в семью мальчика, который ушёл в самоволку из детского сада в Выборгском районе Петербурга. Круг его знакомых пополнили также полиция и медики.

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Ребёнка в окружении полицейских и сотрудников скорой 21 марта можно было заметить у станции метро «Озерки». Его пытались усадить в карету, он капризничал и отчаянно упирался.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что мальчик, судьба которого встревожила очевидцев, — шестилетний воспитанник одного из детских садов района. Предполагалось, что до вечера присматривать за ним будет воспитатель, но на утренней прогулке та недосмотрела: ребёнок перелез через забор и отправился в путешествие. В десять часов утра персонал проинформировал о пропаже полицию.

Побег от детсадовского режима остановили прохожие, которые привели мальчика в вестибюль станции метро «Озерки» и передали его правоохранителям.

«Ребёнок состоит на учете и не разговаривает, — рассказали «Фонтанке» в главке. — Был вызван экипаж скорой помощи. По прибытии сотрудники скорой попытались осмотреть ребёнка, однако тот сопротивлялся».

Несмотря на упорство детсадовца, осмотр всё же состоялся. После его передали родителям.

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Комментарии (2)

Kezevo
Неповиновение законному требованию же
Avocat
У нас сотрудники скорой переквалифицировались в сотрудников правоохранительных органов?) То принудительный осмотр около Стокманна, то ребёнка насильно в машину затаскивают.
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