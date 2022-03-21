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Новак: Нефть может подорожать до $300 за баррель при отказе от поставок из России

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Отказ от импорта российской нефти может привести к резкому скачку цен: от 300 до 500 долларов за баррель. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР 21 марта.

«Отказ полный? Если бы отказ и был, то цена на нефть будет $300 [за баррель], это я говорю. А некоторые говорят 500 [долларов за баррель]», — цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, российские нефтяные компании уже занимаются диверсификацией поставок нефти с Запада на Восток и выстраивают новые логистические цепочки.

«Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят как сегодня. Может, мы будем меньше зарабатывать. Будем максимально стараться, чтобы не сокращать [экспорт]», — добавил Новак.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций против России, который может включать нефтяное эмбарго.

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Комментарии (21)

NasushnyBread
А чем ещё можно хайпануть на встрече с фракцией ЛДПР
Leo.S
Про газ эту тему уже слышали, как им всем плохо станет, за 2 недели цена устаканилась и пришла на сегодня к 1200$. Вопрос - кому стало плохо?
Akabos
Т.е. до него не доходит, что это "там" нефть будет по 300 или по 500, а нефть "тут" по 20-30 и ещё с этого откатить покупателю кешем придется...
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