Новак: Нефть может подорожать до $300 за баррель при отказе от поставок из России

Отказ от импорта российской нефти может привести к резкому скачку цен: от 300 до 500 долларов за баррель. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР 21 марта.



«Отказ полный? Если бы отказ и был, то цена на нефть будет $300 [за баррель], это я говорю. А некоторые говорят 500 [долларов за баррель]», — цитирует его ТАСС.



По словам чиновника, российские нефтяные компании уже занимаются диверсификацией поставок нефти с Запада на Восток и выстраивают новые логистические цепочки.

