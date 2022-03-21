Новак: Нефть может подорожать до $300 за баррель при отказе от поставок из России

Отказ от импорта российской нефти может привести к резкому скачку цен: от 300 до 500 долларов за баррель. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР 21 марта.
«Отказ полный? Если бы отказ и был, то цена на нефть будет $300 [за баррель], это я говорю. А некоторые говорят 500 [долларов за баррель]», — цитирует его ТАСС.
По словам чиновника, российские нефтяные компании уже занимаются диверсификацией поставок нефти с Запада на Восток и выстраивают новые логистические цепочки.
«Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят как сегодня. Может, мы будем меньше зарабатывать. Будем максимально стараться, чтобы не сокращать [экспорт]», — добавил Новак.
Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций против России, который может включать нефтяное эмбарго.