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Центробанк закупает армейские палатки и спальные мешки для своих полевых учреждений

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Печать

Банк России закупает 62 палатки, 160 спальных мешков, 71 маскировочную сеть, 54 дровяные печи и 20 бензиновых генераторов. Они будут использоваться так называемыми специализированными подразделениями ЦБ. Информация о закупках появилась на торговой площадке Сбербанка. Их стоимость не указана.

Как сказано в «Положении о полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации», специализированные подразделения ЦБ являются воинскими учреждениями. Они обслуживают воинские части, учреждения и организации Министерства обороны РФ, а также иные государственные органы и юридические лица, которые обеспечивают безопасность РФ.

Всего на территории России функционируют 90 полевых учреждений Центробанка. Платежные карты ПУ обслуживают банкоматы и пункты выдачи наличных.

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Комментарии (8)

SERGEY111
Города обещанные в Сибири строить будут .
Sonata
Полевые кассы?
274531593
полевые учреждения цб... Чёта раньше никто о таких не слышал и не писал...
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