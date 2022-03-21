Центробанк закупает армейские палатки и спальные мешки для своих полевых учреждений

Банк России закупает 62 палатки, 160 спальных мешков, 71 маскировочную сеть, 54 дровяные печи и 20 бензиновых генераторов. Они будут использоваться так называемыми специализированными подразделениями ЦБ. Информация о закупках появилась на торговой площадке Сбербанка. Их стоимость не указана.



Как сказано в «Положении о полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации», специализированные подразделения ЦБ являются воинскими учреждениями. Они обслуживают воинские части, учреждения и организации Министерства обороны РФ, а также иные государственные органы и юридические лица, которые обеспечивают безопасность РФ.

