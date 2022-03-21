Крыша остановки упала на коляску на юге Петербурга и выбросила из нее двухлетнюю девочку

Инцидент произошел накануне около шести вечера на улице Катерников в районе дома 10, рассказала «Фонтанке» мать ребенка.



Двухлетнюю девочку на прогулку в коляске вывела няня, пока петербурженка сидела с младшим ребенком. Няня увидела поливальную машину и решила спрятаться под козырек остановки. Однако, по ее словам, машина была слишком велика для узкого проезда у домов и задела конструкцию. Крыша упала на коляску и выбросила из нее ребенка.



На место вызвали скорую и ГИБДД. Медики осмотрели малышку и констатировали у нее ушибы мягких тканей головы и ссадины. Родители потом отвезли малышку в больницу, где сделали рентген и также не выявили серьезных повреждений, но порекомендовали присматривать за ребенком в течение пары недель.

