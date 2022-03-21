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Крыша остановки упала на коляску на юге Петербурга и выбросила из нее двухлетнюю девочку

Поливальная машина пыталась просочиться в узком проезде в Красносельском районе, но задела остановку. Она сложилась на женщину с коляской, которые прятались от струй воды.

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Инцидент произошел накануне около шести вечера на улице Катерников в районе дома 10, рассказала «Фонтанке» мать ребенка.

Двухлетнюю девочку на прогулку в коляске вывела няня, пока петербурженка сидела с младшим ребенком. Няня увидела поливальную машину и решила спрятаться под козырек остановки. Однако, по ее словам, машина была слишком велика для узкого проезда у домов и задела конструкцию. Крыша упала на коляску и выбросила из нее ребенка.

На место вызвали скорую и ГИБДД. Медики осмотрели малышку и констатировали у нее ушибы мягких тканей головы и ссадины. Родители потом отвезли малышку в больницу, где сделали рентген и также не выявили серьезных повреждений, но порекомендовали присматривать за ребенком в течение пары недель.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
поехавшая крыша - символ времени
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