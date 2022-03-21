ДТП у районной администрации превратило в «бутылочное горлышко» Московский проспект

Авария произошла у дома 129 по Московскому проспекту и заняла три полосы, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На фото с места ДТП видно сильно поврежденный легковой автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.



По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на Московском проспекте скопилась пробка длиной почти 1,5 километра со стороны Обводного. Кроме того, встала Рощинская улица к Московскому с обеих сторон.