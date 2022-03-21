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ДТП у районной администрации превратило в «бутылочное горлышко» Московский проспект

Серьезная авария произошла днем 21 марта напротив здания администрации Московского района Петербурга. ДТП закупорило один из крупнейших проспектов города полуторакилометровой пробкой.

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Авария произошла у дома 129 по Московскому проспекту и заняла три полосы, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На фото с места ДТП видно сильно поврежденный легковой автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на Московском проспекте скопилась пробка длиной почти 1,5 километра со стороны Обводного. Кроме того, встала Рощинская улица к Московскому с обеих сторон.

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Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 12:28 у дома 127 по Московскому проспекту водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик. В ДТП никто не пострадал. (Новость дополнена в 15:03.)

Фото: «Мегаполис»

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