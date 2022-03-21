Утро понедельника в Петербурге оказалось недобрым для автобусов

В 8:17 на повороте с проспекта Культуры в 8-й Верхний переулок грузовая «Газель» протаранила автобус № 139 , сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам Евгения, одна из пассажирок получила порез от стекла, а после аварии все пассажиры спокойно вышли из автобуса.



«Была в этом автобусе, сидела прямо рядом с окном. Отделалась мелкими царапинами. Не видела, чтобы кто-то пострадал, все вышли и пошли», — пишет Юлия.