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Утро понедельника в Петербурге оказалось недобрым для автобусов

Дороги Петербурга утром 21 марта оказались загружены сильнее обычного. Очевидцы сообщали сразу о нескольких ДТП с участием автобусов.

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В 8:17 на повороте с проспекта Культуры в 8-й Верхний переулок грузовая «Газель» протаранила автобус № 139, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам Евгения, одна из пассажирок получила порез от стекла, а после аварии все пассажиры спокойно вышли из автобуса.

«Была в этом автобусе, сидела прямо рядом с окном. Отделалась мелкими царапинами. Не видела, чтобы кто-то пострадал, все вышли и пошли», — пишет Юлия.

На перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков в девятом часу утра «сначала двое встали на 2 полосы, затем автобус притер легковушку, объезжая первых», рассказывает Сергей. На некоторое время оказались перегорожены все четыре ряда из города. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», ДТП всё еще затрудняет движение на перекрестке, но особой пробки уже нет.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

А на проспекте Маршала Блюхера, перед Кондратьевским проспектом маршрутка «дала угла», сообщает Ольга. Автобус развернуло, и он заскочил передними колесами на разделительный газон, упершись в ограждение. Судя по фото, вторым участником ДТП стал легковой автомобиль.

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Утром 21 марта максимальная загруженность петербургских дорог составила 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Самыми загруженными оказались Московское шоссе, проспект Энгельса — Большой Сампсониевский проспект и Приморский проспект, в сторону центра там было по 8 баллов.

Крупнейшие пробки утра были отмечены:

  • в 8:54 на Мурманском шоссе — 5,9 км от АЗС до проспекта Большевиков;
  • в 8:42 на Светлановском проспекте — 5 км от Учительской улицы до проспекта Энгельса;
  • в 9:22 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
  • в 8:50 на Пулковском шоссе и Московском проспекте — 4,7 км от КАД до Московской площади;
  • в 9:10 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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