Первые шаги. Какую поддержку от государства получили застройщики и чего ждут в будущем

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Игроки рынка называют принятый закон первым шагом, за которым, по их мнению, должны последовать другие. Ведь на строительной сфере напрямую сказалось падение курса рубля, подорожание стройматериалов и высокая ключевая ставка, повлиявшая на ставки по ипотеке.

В новом законе, среди прочего, говорится о сокращении сроков разработки и согласования градостроительной документации, проведения общественных обсуждений, сфере земельных отношений предусмотрели пролонгацию договоров аренды участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и возможности льгот по аренде, упрощается порядок различных экспертиз. Также можно продлить действие эскроу-счета, если его срок истек до завершения строительства объекта, а сроки ввода в эксплуатацию отодвинулись.



Что важнее

— Наиболее эффективной мерой поддержки для отрасли, обозначенной в Федеральном законе № 58-ФЗ , на мой взгляд, является оптимизация сроков проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам ПЗЗ (правил землепользования и застройки), ППТ — проектам планировки и межевания территории, — считает генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. — Сокращение сроков и упрощение процедуры дебатов позволит серьезно сэкономить время как для застройщиков, так и для органов законодательной и исполнительной власти. Таким образом, будут быстрее приняты и введены в действие основополагающие для строительной отрасли документы — генеральный план развития города и правила землепользования и застройки.

Также, по словам Белоусова, большим подспорьем для застройщиков стало решение о продлении до двух лет сроков условного депонирования внесенных дольщиками средств на счет эскроу. В текущей неопределенности, связанной со скачками цен на стройматериалы, с невозможностью проанализировать покупательную способность населения, застройщики не могут просчитать, как долго и с какой интенсивностью будет продаваться построенное ими жилье. Для этого нужно время, и закон им это время дал.



— Все эти меры станут безусловной поддержкой всем сторонам строительной отрасли, — продолжил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест». — На мой взгляд, формализация предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также оптимизация процедур и сроков общественных обсуждений во многом определяют порядок решения насущных вопросов в отрасли, структурируют порядок согласования и реализацию проектов.

Также, по словам эксперта, сокращение административных процедур поможет с точки зрения сроков реализации, а соответственно, уменьшения издержек по кредитным процентам. В текущей ситуации любые стимулирующие меры идут на пользу.

— Сегодня наша компания продолжает бесперебойную реализацию текущих проектов, нам важно соблюдать сроки строительства и исполнять обязательства перед клиентами, — говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург». — Озвученные меры — это правильные шаги для поддержки отрасли, в полной мере оценить их эффективность мы сможем через какое-то время.



Нужно идти дальше

Как строителям, так и покупателям жилья необходимы расширенные варианты поддержки, считают игроки рынка. Алексей Белоусов отметил, что предложения, которые в связи с последними событиями готовило профессиональное строительное сообщество, безусловно, были гораздо более объемными.

— Но, к сожалению, в одном законе невозможно учесть все пожелания строителей, — продолжил он. — Налоговые льготы и предоставление налоговых каникул на региональном и федеральном уровнях, снижение ответственности застройщиков за несвоевременную сдачу объектов и поддержание покупательского спроса путем дотирования государством ипотеки, как и сдерживание неконтролируемого повышения цен со стороны производителей строительных материалов — вот базовые принципы нормального развития отрасли. Надеюсь, все они в ближайшее время найдут отражение в новых нормативных документах, призванных поддержать девелоперов.

Компания Setl Group приветствует меры, которые упрощают процедуры экспертизы документов и сокращают сроки подготовки строительной документации. Однако в компании надеются и на скорое предложение других, наиболее важных мер поддержки.



— Ключевыми мерами по поддержке строительной отрасли должны стать субсидирование ипотечной ставки и льготное кредитование строительных проектов, — пояснил Илья Еременко, совладелец Setl Group. — Первое поможет поддержать спрос. Второе обеспечит экономическую обоснованность проектов и позволит застройщикам сохранить объем текущего предложения.

— Если мы говорим о предполагаемых, но пока не озвученных мерах, то наиболее значимыми могли бы стать субсидирование процентной ставки для застройщиков, возможность поэтапного раскрытия счетов эскроу, сокращение сроков согласований и упрощение механизма изменений в строительную документацию, — добавил Александр Лелин. — Последнее имеет ключевое значение при необходимости найти аналог зарубежным комплектующим.

Эксперт считает, поскольку собственное жилье имеет большую ценность и является базовой потребностью, то расширение программы льготной ипотеки с пересмотром ставки и суммы кредита положительно скажется на рынке и позволит ему функционировать на приемлемом уровне. Дополнительным инструментом мог бы стать пересмотр условий действующих субсидий, с помощью которых граждане решают квартирный вопрос.



По словам Андрея Панькова, самое ожидаемое решение — обеспечить устойчивую покупательную способность и наладить производство аналогов импортных материалов и оборудования, недоступных для ввоза в страну. А для сохранения темпов и объемов нового строительства, сдерживания цен и доступности жилья самое главное, на взгляд эксперта, — поддержать уровень жизни людей, который позволит им планировать свои траты без суеты.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»